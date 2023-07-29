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Тренер Полесья – о победе над Вересом: Это была историческая игра для нашего клуба

Премьер-лига
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Хоть и три очка в кармане, но команда может играть лучше

Тренер Полесья – о победе над Вересом: Это была историческая игра для нашего клуба

Фото: ФК Верес

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своей команды в матче против ровенского "Вереса".

“Много эмоций. Полностью доволен первым таймом в нашем исполнении. Это была историческая игра для нашего клуба. Было тяжело психологически. Было много ошибок. Но главное – это результат. Главное – положительные эмоции. Двигаемся дальше.

Залог нашей победы сегодня – быстрота и игровая дисциплина. Но я уверен, что команда может играть еще лучше.

Конечно, удаление повлияло на игру. Мы перестраивались. Не хватало скорости в контратаках.

Насчет новичков – говорить что-то рано. То, что видим сейчас – неплохо. Но нужно больше времени”, - сказал Калитвинцев.

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Следующий матч "Полесье" запланирован на 6 августа. Житомиряне в гостях сыграют против вице-чемпиона УПЛ "Днепра-1".

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В статье: Юрий Калитвинцев Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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