Премьер-лига
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Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос
УПЛ вернулась!
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Дерби Киевской области открывало новый сезон украинской Премьер-лиги. А еще эта игра была особенной для "Оболони" - команда с таким же названием уже выступала в элите украинского футбола и вернулась сюда после реинкарнации. "Пивовары" не победили, но и не проиграли, что в целом можно считать неплохим результатом. Каким оказался дебют, видела наш фотокор Алина Ерофеева, посетившая стадион на севере столицы Украины.
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