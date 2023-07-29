  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос

Премьер-лига
(1 голосов)

УПЛ вернулась!

Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Дерби Киевской области открывало новый сезон украинской Премьер-лиги. А еще эта игра была особенной для "Оболони" - команда с таким же названием уже выступала в элите украинского футбола и вернулась сюда после реинкарнации. "Пивовары" не победили, но и не проиграли, что в целом можно считать неплохим результатом. Каким оказался дебют, видела наш фотокор Алина Ерофеева, посетившая стадион на севере столицы Украины.

Фотогалерея

Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 1Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 2Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 3Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 4Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 5Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 6Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 7Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 8Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 9Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 10Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 11Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 12Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 13Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 14Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 15Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 16Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 17Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 18Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 19Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 20Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 21Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 22Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 23Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 24Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 25Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 26Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 27Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 28Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 29Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 30Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 31Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 32Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 33Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 34Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 35Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 36Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 37Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 38Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 39Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 40Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 41Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 42Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 43Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 44Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 45Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 46Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 47Це наша музика свободи, наша музика вогню. Фоторепортаж с матча Оболонь - Колос - фото 48
По теме
yellow-arrow
Динамо - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Металлист 1925 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.07.2023
yellow-arrow
Тренер Полесья – о победе над Вересом: Это была историческая игра для нашего клуба
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) фото Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде