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Динамо - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.07.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - Олександр Приходько
"Динамо" крайне неудачно провело прошлый чемпионат, но в новом футбольном году надеется исправить ошибку. Основания для оптимистических ожиданий есть: вернулся Ярмоленко, набирает кондиции после травмы Шапареко, много надежд на Ваната. Наконец, уверенность в товарищеских матчах.
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В первом туре УПЛ "Динамо" сыграет против обычно неуступчивого "Миная". Вот и увидим готовность киевской команды к сезону. Матч состоится в воскресенье, 30-го июля 2023-го года, в 17:00.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча покажут сразу несколько ресурсов. Во-первых, общедоступный телеканал 2+2 (можно смотреть на Т2, в кабеле, на спутнике). Во-вторых, клубный канал "Динамо" "Динамо ТV". В-третьих, сразу два YouTube-канала: официальный клубный YouTube "Динамо" и YouTube-канал FootballHab. Плеер с трансляцией в день матча появится и на нашем сайте.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой трансляции онлайн в матч-центре UA-Футбол >>>
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