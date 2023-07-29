Тренер Вереса – о поражении Полесью: Наша команда в начале пути

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко прокомментировал поражение своих подопечных в матче первого тура УПЛ против "Полесья".

“Впечатления отрицательные. Мы проиграли. Но наша команда в начале пути. Трудно отыгрываться, пропустив уже на старте. Это сломило все планы на игру.

Гол Макуаны повлиял на игру. Это как в боксе – мы упустили и весь наш план сломался.

В перерыве говорили о более агрессивной игре в атаке. Вышедший в старте нападающий по моему мнению не справился с задачей, поэтому произошла замена в перерыве.

После перерыва соперник больше играл от обороны. Нам не хватало индивидуального мастерства. Необходимо просматривать повтор. VAR отменил пенальти. Если бы мы забили одиннадцатиметровый – игра могла бы пойти по другому сценарию”, - сказал Лавриненко.