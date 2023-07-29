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Тренер Вереса – о поражении Полесью: Наша команда в начале пути
Старт встречи все испортил
Фото: ФК Верес
Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко прокомментировал поражение своих подопечных в матче первого тура УПЛ против "Полесья".
“Впечатления отрицательные. Мы проиграли. Но наша команда в начале пути. Трудно отыгрываться, пропустив уже на старте. Это сломило все планы на игру.
Гол Макуаны повлиял на игру. Это как в боксе – мы упустили и весь наш план сломался.
В перерыве говорили о более агрессивной игре в атаке. Вышедший в старте нападающий по моему мнению не справился с задачей, поэтому произошла замена в перерыве.
После перерыва соперник больше играл от обороны. Нам не хватало индивидуального мастерства. Необходимо просматривать повтор. VAR отменил пенальти. Если бы мы забили одиннадцатиметровый – игра могла бы пойти по другому сценарию”, - сказал Лавриненко.
Следующий матч "Вереса" запланирован на 2 августа. Соперником ровенчан станет донецкий "Шахтер".
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