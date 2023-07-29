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Пономарев: Рух готов к чемпионату. Команда способна играть на очень серьезном уровне
Тренер уверен в своих подопечных
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев подвел итоги предсезонной подготовки и поделился ожиданиями от нового чемпионата.
"Настроение в преддверии старта нового сезона положительное. Команда прошла сборы, готовая к чемпионату. Усиления в команде нет, ведь стратегия клуба – развитие молодых футболистов, являющихся воспитанниками "Руха".
Верю в них, уверен, что в этом сезоне они способны на прогресс, чтобы улучшить свою игру. Прошлый сезон был для них сложным, но они с честью вышли из этой ситуации. На мой взгляд, команда способна играть на очень серьезном уровне. Единственное, что может помешать ребятам, это отсутствие опыта", - сказал тренер.
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