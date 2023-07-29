  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пономарев: Рух готов к чемпионату. Команда способна играть на очень серьезном уровне
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пономарев: Рух готов к чемпионату. Команда способна играть на очень серьезном уровне

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер уверен в своих подопечных

Пономарев: Рух готов к чемпионату. Команда способна играть на очень серьезном уровне

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев подвел итоги предсезонной подготовки и поделился ожиданиями от нового чемпионата.

"Настроение в преддверии старта нового сезона положительное. Команда прошла сборы, готовая к чемпионату. Усиления в команде нет, ведь стратегия клуба – развитие молодых футболистов, являющихся воспитанниками "Руха".

Верю в них, уверен, что в этом сезоне они способны на прогресс, чтобы улучшить свою игру. Прошлый сезон был для них сложным, но они с честью вышли из этой ситуации. На мой взгляд, команда способна играть на очень серьезном уровне. Единственное, что может помешать ребятам, это отсутствие опыта", - сказал тренер.

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 расторг контракт с Назаренко. Футболист молодежки вскоре присоединится к Полесью
yellow-arrow
Ван Леувен: Стиль футбола, в который я играю, это одна из причин, почему я здесь
yellow-arrow
Рух - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 июля 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Рух"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде