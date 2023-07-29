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Ван Леувен: Стиль футбола, в который я играю, это одна из причин, почему я здесь
Тренер рассказал об особенностях своего футбола
shakhtar.com
Наставник "Шахтера" Патрик ван Леувен рассказал, обсуждал ли стиль игры команды с президентом Ринатом Ахметовым:
— Я больше общаюсь с Дарио Срной и Сергеем Палкиным. Обсуждаем футбол, организацию и направление, где клуб хочет быть.
Стиль футбола, в который я играю, это тоже одна из причин, почему я здесь. Мы стараемся играть в атакующем стиле и развивать игроков. Это одна из вещей, которую мне нравится делать. Тем более, что в "Шахтере" много талантов. Хочется сделать их лучше и конкурентнее.
– Насколько команда уже поняла ваши идеи?
– Мы говорим о миксте очень талантливых и опытных игроков. Мне нужно привыкнуть к ним, а им – ко мне. Этот процесс продолжается с первого дня нашей совместной работы. В каждом нашем матче на собрании был прогресс в игре.
Мы не могли рассчитывать на всех футболистов на наших первых тренировках, но каждые несколько дней к нам присоединялись новые игроки. Они получали информацию от футболистов, уже в процессе с самого начала. Думаю, сейчас все уже понимают, в каком направлении мы хотим двигаться и какие индивидуальные и командные возможности дает это", - сказал тренер.
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