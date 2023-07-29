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Рух – Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Молодая команда против перестроенной
Фото: ФК Рух
"Рух" в первом же туре ожидает серьезное испытание в виде "Зари". В пользу львовянам может сыграть то, что луганчане летом претерпели большие изменения: от тренера – до ряда ведущих игроков. Потому в этом матче нет очевидного победителя. А вот любопытство от того, какой будет футбол в исполнении обеих команд, есть.
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УПЛ. 1-й тур
29 июля. Начало в 15:00
"Рух" – "Заря"
Трансляция – MEGOGO
Рух - Зоря дивитися онлайнСмотреть трансляцию
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vismut (Запорожье)
29.07.2023 в 15:05
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