Рух – Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Рух" в первом же туре ожидает серьезное испытание в виде "Зари". В пользу львовянам может сыграть то, что луганчане летом претерпели большие изменения: от тренера – до ряда ведущих игроков. Потому в этом матче нет очевидного победителя. А вот любопытство от того, какой будет футбол в исполнении обеих команд, есть.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

УПЛ. 1-й тур

29 июля. Начало в 15:00

"Рух" – "Заря"

Трансляция – MEGOGO