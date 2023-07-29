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Сумма уменьшилась. Шахтер хочет выручить за трансфер Трубина 15 миллионов евро

Премьер-лига
(1 голосов)

"Интер" на такой шаг идти не готов

Сумма уменьшилась. Шахтер хочет выручить за трансфер Трубина 15 миллионов евро

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" хотел выручить за продажу своего голкипера Анатолия Трубина не менее 15 миллионов евро плюс бонусы. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Инсайдер заявил, что не думает, что "нерадзури" готовы выложить такую сумму за футболиста, у которого остался один год контракта с клубом. Приоритетом "нерадзури" является подписание Яна Зоммера и резервного вратаря.

Недавно сообщалось, что "Интер" видит два варианта развития событий по трансферу Трубина. Либо итальянцы ждут уменьшения цены на голкипера, либо готовы подписать его следующим летом на правах свободного агента.

Добавим, что Трубин взял первый номер в “Шахтере”, а также был внесен в заявку команды на текущий сезон УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
SOSFantaLive

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Комментарии (3)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
29.07.2023 в 14:58
Адекватні умови -1,5 млн без усяких бонусів у чемпіонати другого ґатунку, наприклад Нідерландів, Бельгії або й Австрії чи Швейцарії.
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0
-1
fanatSD (донецк)
29.07.2023 в 15:34
подходит для бущана из ....динамо.им и предложи тупой долб....б
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.07.2023 в 14:45
Не зрозумів, Шахтар пропонує 15 млн, щоб забрали вже Трубіна?)
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0
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