Сумма уменьшилась. Шахтер хочет выручить за трансфер Трубина 15 миллионов евро

"Шахтер" хотел выручить за продажу своего голкипера Анатолия Трубина не менее 15 миллионов евро плюс бонусы. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Инсайдер заявил, что не думает, что "нерадзури" готовы выложить такую сумму за футболиста, у которого остался один год контракта с клубом. Приоритетом "нерадзури" является подписание Яна Зоммера и резервного вратаря.

Недавно сообщалось, что "Интер" видит два варианта развития событий по трансферу Трубина. Либо итальянцы ждут уменьшения цены на голкипера, либо готовы подписать его следующим летом на правах свободного агента.

Добавим, что Трубин взял первый номер в “Шахтере”, а также был внесен в заявку команды на текущий сезон УПЛ.