Шаран: Динамо в новом сезоне будет бороться только за золотые награды

Главный тренер “Миная” Владимир Шаран прокомментировал подготовку своей команды к розыгрышу сезона 2023/2024 гг.

“Позади подготовка к чемпионату. Как и во многих других командах, был просмотр потенциальных новичков. Кто подошел, кто - нет. Обычный процесс. Некоторые игроки мы хорошо знали, поэтому сразу подписывали контракты.

Провели семь контрольных поединков. Также в разной степени я где-то доволен, где-то нет. В большей степени речь идет об игре. Однако вижу, что кондиции мы набрали. Они не 100%, но и нас ожидает только первый тур. Думаю, будет серьезная проверка для нас”, – сказал Шаран.