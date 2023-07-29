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Шаран: Динамо в новом сезоне будет бороться только за золотые награды
Минайцы готовятся к матчу с киевлянами
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер “Миная” Владимир Шаран прокомментировал подготовку своей команды к розыгрышу сезона 2023/2024 гг.
“Позади подготовка к чемпионату. Как и во многих других командах, был просмотр потенциальных новичков. Кто подошел, кто - нет. Обычный процесс. Некоторые игроки мы хорошо знали, поэтому сразу подписывали контракты.
Провели семь контрольных поединков. Также в разной степени я где-то доволен, где-то нет. В большей степени речь идет об игре. Однако вижу, что кондиции мы набрали. Они не 100%, но и нас ожидает только первый тур. Думаю, будет серьезная проверка для нас”, – сказал Шаран.
Также наставник высказался по поводу матча против киевского "Динамо":
“Соперник серьезный. Мы это отлично понимаем. Несмотря на результат “Динамо” в прошлом чемпионате, в текущем розыгрыше я вижу, что “Динамо” будет бороться только за золотые награды. Те поединки, которые мы видели во время сборов с участием динамовцев, выигрывали с большими счетами, демонстрировали замечательный футбол, находятся в хорошей форме. И усиление – Андрей Ярмоленко. Лидер команды, вернувшийся в "Динамо". Главное, чтобы мы к этому матчу были готовы психологически. Первый тур очень важен для дальнейшей уверенности”, – добавил тренер.
"Динамо" и "Минай" встретятся в воскресенье, 30 июля. Старт встречи запланирован на 17:00.
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