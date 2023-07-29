Кадры решают все. Рух - Заря 2:1

Итак, УПЛ вернулась. Несмотря на войну, чемпионат живет, стартовал, и это хорошо.

В первом туре стабильный "Рух", у которого летом фактически не произошло никаких изменений, принимал "Зарю", которая за лето успела сменить тренера, перетрусить состав и перед стартом нового сезона выглядела максимально загадочно.

Виталий Пономарев в рамку поставил Ледвия, который на спаррингах наигрывался вместо Панькива, получившего повреждение. Вышел в основе и вернувшийся из "Кортрейка" Сыч, также интересным вариантом оказался Теслюк на правом фланге атаки, который в прошлом сезоне провел в УПЛ всего два матча. В остальном у львовян все было более-менее стандартно.

11 стартовых от Лалатовича выглядел более неожиданно. Сразу же в обороне вышел бразильский новичок Джордан и арендованный у "Динамо" Волошин. Алиференко, и Русин прогнозируемо должны были нагнетать в атаке, в помощь которым был отправлен и Антюх. Герреро и Хахлева не оказалось в заявке, но панамец на сборах получил повреждение и его отсутствие можно принять.

Начали команды довольно спокойно, привыкая к сопернику, газону стадиона "Украина", новому сезону, да и просто к официальным матчам.

Быстрее к условиям адаптировались луганчане, которые после 15 минут возни в центре поля все-таки перекусили инициативу, забрали мяч и постепенно стали выстраивать свои атаки. Получалось это правда не очень удачно и до поры до времени внешний контроль мяча выливался разве что в удары со средней и дальней дистанции, которые особых угроз воротам Ледвия не несли.

Но, тем не мене, на 21-й минуте "Заря" смогла првоести идеальную атаку, которую начал со своей половины новичок Джордан, который запулил мяч метров на 60 на фланг. Алефиренко поборолся, обыгрался с Антюхом, который с фланга и скинул чуть назад в центр под удар Русину, который и дал точно под штангу. Что при этом делали три защитника "Руха" - риторический вопрос.

В концовке тайма команды несколько обострили игру, но со знаком фолов, а не моментов. Многовато стыков, фолов, нарушение от Волошина, которое тянуло на "оранжевую" карточку, но которого пожалел Деревинский, ограничившись "горчичником".

В атаке "Руху" при таких раскладах нужно было что-то менять, и несмотря на банальность фразы, львовянам это удалось сделать.

Ситуация первого тайма повторилась с точностью до наоборот – спокойное начало, после чего хозяева смогли переломить инициативу. Решающее значение сыграли замены от Пономарева, который выпустил Квасницу и Рунича, которые в итоге, и сделали результат.

"Рух" постепенно наращивал давление – "Заря" отстаивала свое преимущество в один гол, но функционально гости выглядели после перерыва тяжело. Рунич и Квасница были хороши и легки, с флангов накручивая оборону соперника.

Первый гол сделал Климчук, который накрутив двух защитников, отдал под удар Руничу, который и сравнял счет.

Интересно, что почувствовав ситуацию, львовяне не остановились, а продолжили искать счастье, пытаясь выжать максимум. Квасница, с фланга снова накрутил двух, но пробил в перекладину – Рунич добавлял, но банально не попал с 15-ти метров в пустые ворота.

Минут за 10 до конца вторую желтую получил Джордан, который провел неплохой первый тайм, и это стало переломным моментом. Лалатович не успел выпустить еще одного защитника, Климчук после углового подобрал мяч, сместился и дал под ближнюю – 2:1.

"Рух" вытянул максимум из проваленного первого тайма – перестроился, загонял соперника и вырвал победу.

Функционал, стабильность состава и удачные замены сделали три очка.

"Заря"? Команда отыграла только первый тайм. Можно списать на нового тренера, состав, старт сезона и все такое прочее, но перед стартом в еврокубках становится тревожно.

1-й тур УПЛ, сезон 2023/24

29 июля, Львов, стадион "Украина"

Судья: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск) 2:1

Голы: Рунич (67), Климчук (86) - Русин (21)

Предупреждения: Дидык, Сапуга - Антюх, Джордан, Волошин, Яцык, Мишнев

Удаление: Джордан (83, вторая желтая)

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Притула (Пастух, 83), Теслюк (Квасница, 63), Климчук, Мысык (Рунич, 63)