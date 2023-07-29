Без Трубина, но с Кащуком и Топаловым. Шахтер объявил стартовый состав на матч против Металлиста 1925

"Металлист 1925" и "Шахтер" очным матчем первого тура открывают для себя новый сезон Украинской Премьер-лиги. "Горняки" уже определились со стартовым составом на дебютный официальный поединок Патрика ван Леувена.

Ризнык – Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Криськив, Бондаренко, Зубков, Кащук, Сикан, Траоре

Запасные: Пузанков, Твардовский, Педриньо, Фарина, Козик, Кастилло, Глущенко, Невертон, Тоиров, Келси

Отметим, в заявку из-за дисквалификации не попал голкипер Анатолий Трубин. Также в составе нет Георгия Судакова, который попал в лазарет.

Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.