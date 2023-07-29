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Без Трубина, но с Кащуком и Топаловым. Шахтер объявил стартовый состав на матч против Металлиста 1925

Премьер-лига
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Две важные потери у "горняков"

Без Трубина, но с Кащуком и Топаловым. Шахтер объявил стартовый состав на матч против Металлиста 1925

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

"Металлист 1925" и "Шахтер" очным матчем первого тура открывают для себя новый сезон Украинской Премьер-лиги. "Горняки" уже определились со стартовым составом на дебютный официальный поединок Патрика ван Леувена.

Ризнык – Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Криськив, Бондаренко, Зубков, Кащук, Сикан, Траоре

Запасные: Пузанков, Твардовский, Педриньо, Фарина, Козик, Кастилло, Глущенко, Невертон, Тоиров, Келси

Отметим, в заявку из-за дисквалификации не попал голкипер Анатолий Трубин. Также в составе нет Георгия Судакова, который попал в лазарет.

Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Георгий Судаков Анатолий Трубин
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
29.07.2023 в 16:25
Накінець хоч одна голова додумалась втрату Мудрика компенсуват Зубковим. Тіп всю карєру в збірній там зіграв, а вони пихають туда криськівих, тотовицьких. Але насторожує трохи 4 2 2. Це застаріла схема вже. По ніх майже ніхто в європі не грає. Цікаво глянути шо з того вийде. І топалов - це печаль, біда. Страшно за цей фланг захисту
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Cassid (Kiev)
29.07.2023 в 16:33
Это не место Зубкова. Место Зубкова справа и он там всю весну просто супер отыграл. Сейчас, если Кащук заиграет, то смысл Зубкова слева появиться. Раньше - потеря классного правого фланга.
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