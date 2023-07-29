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Без Трубина, но с Кащуком и Топаловым. Шахтер объявил стартовый состав на матч против Металлиста 1925
Две важные потери у "горняков"
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
"Металлист 1925" и "Шахтер" очным матчем первого тура открывают для себя новый сезон Украинской Премьер-лиги. "Горняки" уже определились со стартовым составом на дебютный официальный поединок Патрика ван Леувена.
Ризнык – Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Криськив, Бондаренко, Зубков, Кащук, Сикан, Траоре
Запасные: Пузанков, Твардовский, Педриньо, Фарина, Козик, Кастилло, Глущенко, Невертон, Тоиров, Келси
???? Наш склад на перший матч нового сезону ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 29, 2023
???? #Металіст1925Шахтар
⏰ 17:00
???? MEGOGO, «Київстар ТБ», Setanta Sports, Volia TV, https://t.co/0f6w1YL5Jo та OmegaTV
⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/2WEsfQaBmZ
Отметим, в заявку из-за дисквалификации не попал голкипер Анатолий Трубин. Также в составе нет Георгия Судакова, который попал в лазарет.
Матч начнется в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.
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