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Металлист 1925 – Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
{Металлист 1925} - {Шахтер} ⚽ {29.07.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Чемпионат Украины} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи чемпионата {Украины} на UA-Футбол
shakhtar.com
"Шахтер", как и год назад, открывает для себя чемпионат матчем против "Металлиста 1925". В прошлом сезоне харьковчане не сникли в матче с грандом и зацепились за ничью. Впрочем, это была в принципе первая игра и мало кто еще понимал, каким будет футбол во время войны. Харьковчане летом работали более точечно, усилив состав только четырьмя новичками. "Шахтер" снова стал делать ставку на юных бразильцев. Возможно, кто-то из летних новичков уже сможет проявить себя в первой игре сезона. С другой стороны – поспешные выводы также делать не стоит.
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Чемпионат Украины. 1-й тур
29 июля. Начало в 17:00
"Металлист 1925" - "Шахтер"
Трансляция – MEGOGO
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