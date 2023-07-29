Металлист 1925 – Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Шахтер", как и год назад, открывает для себя чемпионат матчем против "Металлиста 1925". В прошлом сезоне харьковчане не сникли в матче с грандом и зацепились за ничью. Впрочем, это была в принципе первая игра и мало кто еще понимал, каким будет футбол во время войны. Харьковчане летом работали более точечно, усилив состав только четырьмя новичками. "Шахтер" снова стал делать ставку на юных бразильцев. Возможно, кто-то из летних новичков уже сможет проявить себя в первой игре сезона. С другой стороны – поспешные выводы также делать не стоит.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Украины. 1-й тур

29 июля. Начало в 17:00

"Металлист 1925" - "Шахтер"

Трансляция – MEGOGO