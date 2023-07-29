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Маханьков: Очень приятно, что я оказался именно в Кривбассе
Игрок рассказал, почему выбрал именно криворожский клуб
Фото: fckryvbas.com
Новичок "Кривбасса", 25-летний вратарь Владимир Маханьков дал первого в качестве футболиста "красно-белых":
"Я готовился к сезону в своем предыдущем клубе - "Колосе" из Ковалевки. Параллельно мой агент подыскивал варианты, чтобы я мог иметь больше игровой практики. Однажды вечером он позвонил по телефону и сказал, что есть заинтересованность со стороны "Кривбасса".
После этого со мной связался генеральный директор Владимир Баенко – и очень быстро все организационные вопросы были решены. Переход в Кривбасс - новый вызов для меня. Очень счастлив, что мне представился шанс присоединиться к этой семье и играть за криворожский клуб.
Раньше я много смотрел, как играли "красно-белые". Конечно, следил за работой Юрия Николаевича Вернидуба и его тренерского штаба. Вернидуб в нашем футболе – Человек с большой буквы. Очень приятно, что я очутился именно здесь. "Кривбасс" имеет отличную инфраструктуру. Видно, что клуб развивается: есть отличные поля, современная база. Все это действительно меня поразило. Условия очень нравятся. Хочется работать и приносить пользу криворожскому клубу", – сказал Маханьков.
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