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Ван Леувен: Луческу хочет побеждать – и это не изменится
Коуч "горняков" о румынском наставнике
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен высказался о соперничестве с наставником киевского "Динамо" Мирчей Луческу.
– Насколько вы были близки с Мирчей Луческу, когда он тренировал "Шахтер", а вы были в академии? Готовы, что Классическое с "Динамо" может быть очень эмоциональным?
– Как тренеры мы уже встретились на поле в прошлом сезоне. И это была ситуация, когда "Заря" дважды обыграла "Динамо", хотя непросто было добиться такого результата. Мистер Луческу хочет побеждать – и это не изменится.
Когда я работал в академии, он всегда приглашал меня посмотреть тренировки и поговорить. Если был какой-то молодой игрок, он говорил, что можно улучшить в его игре. Или просто говорили о тренировках и игроках.
– Чему-то научились в Луческу?
– Да. Я пришел в то время, когда в команде уже не было стольких бразильцев. Луческу же работал с большим количеством бразильских легионеров и знал, как помочь с адаптацией. Сейчас я работаю с Карло Николини (прим. – тренер по физической подготовке), который также был в штабе Луческу, – рассказал ван Леувен.
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