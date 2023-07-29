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Ван Леувен: Луческу хочет побеждать – и это не изменится

Премьер-лига
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Коуч "горняков" о румынском наставнике

Ван Леувен: Луческу хочет побеждать – и это не изменится

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен высказался о соперничестве с наставником киевского "Динамо" Мирчей Луческу.

– Насколько вы были близки с Мирчей Луческу, когда он тренировал "Шахтер", а вы были в академии? Готовы, что Классическое с "Динамо" может быть очень эмоциональным?

– Как тренеры мы уже встретились на поле в прошлом сезоне. И это была ситуация, когда "Заря" дважды обыграла "Динамо", хотя непросто было добиться такого результата. Мистер Луческу хочет побеждать – и это не изменится.

Когда я работал в академии, он всегда приглашал меня посмотреть тренировки и поговорить. Если был какой-то молодой игрок, он говорил, что можно улучшить в его игре. Или просто говорили о тренировках и игроках.

– Чему-то научились в Луческу?

– Да. Я пришел в то время, когда в команде уже не было стольких бразильцев. Луческу же работал с большим количеством бразильских легионеров и знал, как помочь с адаптацией. Сейчас я работаю с Карло Николини (прим. – тренер по физической подготовке), который также был в штабе Луческу, – рассказал ван Леувен.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
Tribuna.com

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