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Металлист подписал капитана Горняка-Спорт
Ряды харьковского клуба пополнил молодой хавбек
ФК "Металіст" / Автор невідомий
Денис Подручный стал игроком "Металлиста". Об этом сообщил харьковский клуб на своем официальном сайте.
В новом клубе 22-летний футболист будет выступать под 5 номером.
Прошлым клубом опорного хавбека был "Горняк-Спорт". Денис – воспитанник академии донецкого "Шахтера". Взрослую карьеру Подручный начал в литовском "Струмбасе" из города Каунас.
В прошлом сезоне Первой лиги Денис провел 22 матча, забил 2 гола и оформил 2 ассиста. Во второй части кампании Пидручный был капитаном своей команды.
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