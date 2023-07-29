Металлист подписал капитана Горняка-Спорт

Денис Подручный стал игроком "Металлиста". Об этом сообщил харьковский клуб на своем официальном сайте.

В новом клубе 22-летний футболист будет выступать под 5 номером.

Прошлым клубом опорного хавбека был "Горняк-Спорт". Денис – воспитанник академии донецкого "Шахтера". Взрослую карьеру Подручный начал в литовском "Струмбасе" из города Каунас.

В прошлом сезоне Первой лиги Денис провел 22 матча, забил 2 гола и оформил 2 ассиста. Во второй части кампании Пидручный был капитаном своей команды.