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Металлист подписал капитана Горняка-Спорт

Премьер-лига
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Ряды харьковского клуба пополнил молодой хавбек

Металлист подписал капитана Горняка-Спорт

ФК "Металіст" / Автор невідомий

Новина українською

Денис Подручный стал игроком "Металлиста". Об этом сообщил харьковский клуб на своем официальном сайте.

В новом клубе 22-летний футболист будет выступать под 5 номером.

Прошлым клубом опорного хавбека был "Горняк-Спорт". Денис – воспитанник академии донецкого "Шахтера". Взрослую карьеру Подручный начал в литовском "Струмбасе" из города Каунас.

В прошлом сезоне Первой лиги Денис провел 22 матча, забил 2 гола и оформил 2 ассиста. Во второй части кампании Пидручный был капитаном своей команды.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК "Металлист"

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