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Пономарев: Положительные эмоции мы победили бронзового призера. Заря ничем нас не удивила
Наставник "Руха" о матче против команды Лалатовича
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями после
"Это положительные эмоции. Потому что победили, победили бронзового призера прошлого чемпионата. Два разных тайма сыграли. В первом тайме, за что я больше всего волновался, у ребят было волнение, это было заметно на поле. А во втором тайме сыграли именно такую игру, которую мы хотим играть – с позиции давления.
У нас молодая команда. Конечно, футболисты волновались в первом матче сезона. Хотелось, чтобы не волновались, но они молодые игроки и должны через это пройти.
Сегодня я доволен действиями всех футболистов. Нам нет разницы, кого ставить в стартовый состав: футболиста 36 лет или 17. Мы будем ставить сильнейших на данный момент.
"Заря" играла как и в прошлом всезоне. Мы знали, как они будут играть. Они ничем нас не удивили. Конечно, у них есть футболисты достаточно высокой квалификации, мы на это обращали внимание. В такой игре один эпизод мог решить судьбу матча", – рассказал наставник "Руха.
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