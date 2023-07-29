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Пономарев: Положительные эмоции мы победили бронзового призера. Заря ничем нас не удивила

Премьер-лига
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Наставник "Руха" о матче против команды Лалатовича

Пономарев: Положительные эмоции мы победили бронзового призера. Заря ничем нас не удивила

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями после победы над луганской "Зарей" в рамках 1-го тура УПЛ.

"Это положительные эмоции. Потому что победили, победили бронзового призера прошлого чемпионата. Два разных тайма сыграли. В первом тайме, за что я больше всего волновался, у ребят было волнение, это было заметно на поле. А во втором тайме сыграли именно такую игру, которую мы хотим играть – с позиции давления.

У нас молодая команда. Конечно, футболисты волновались в первом матче сезона. Хотелось, чтобы не волновались, но они молодые игроки и должны через это пройти.

Сегодня я доволен действиями всех футболистов. Нам нет разницы, кого ставить в стартовый состав: футболиста 36 лет или 17. Мы будем ставить сильнейших на данный момент.

"Заря" играла как и в прошлом всезоне. Мы знали, как они будут играть. Они ничем нас не удивили. Конечно, у них есть футболисты достаточно высокой квалификации, мы на это обращали внимание. В такой игре один эпизод мог решить судьбу матча", – рассказал наставник "Руха.

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
УПЛ ТБ

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