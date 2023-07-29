Лалатович: В последние 30 минут мы получили ненужную красную карточку и два гола

В рамках стартового тура УПЛ сезона 2023/24 львовский "Рух" на своем поле обыграл луганскую "Зарю".

Главный тренер гостей Ненад Лалатович поделился впечатлениями от данного поединка.

"Поздравляем "Рух" с победой. Пока у нас были силы, мы играли в тот футбол, в который хотели. Мы высоко атаковали "Рух", были близко к игрокам соперника, агрессивно. Мы поняли, что "Рух" будет играть высоким прессингом. .

Второй тайм начали тоже хорошо. Был хороший момент, когда мы могли забивать второй гол. Если бы мы забили, счет был бы 2:0, может быть, это был бы конец матча.

Неделю назад на наших тренировках было всего 15 игроков. Очень многие игроки присоединились к нам всего неделю назад. Футболисты многих позиций не прошли полноценный сбор. "Рух" был хорошо готов физически. В последние 30 минут встречи мы получили ненужную красную карточку и два гола", - рассказал наставник луганской команды