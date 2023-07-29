Новичок Полесья Макуана: Большая честь - забить в дебютном матче

Новичок "Полесья", который присоединился к команде несколько недель назад, забил дебютный гол за команду. Также этот мяч стал первым в сезоне 23/24 УПЛ. После игры форвард дал интервью:

"Я хотел бы сказать, что в это непростое время для меня действительно большая честь - забить в моем первом же официальном матче за "Полесье". От всего сердца я хочу поблагодарить болельщиков, которые, возможно, оставили какие-то семейные или домашние дела и приняли решение поддержать команду, опять же, подчеркну - в это непростое время. Хочу выразить им искреннее уважение. Имею очень положительные эмоции, что получилось забить в первом же матче и порадовать болельщиков. Да, мы вспомнили английскую Премьер-Лигу, но я хочу заметить, что никогда нельзя недооценивать. Я бы наоборот классифицировал Украинскую Премьер-Лигу, как одну из топовых."