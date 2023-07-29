  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новичок Полесья Макуана: Большая честь - забить в дебютном матче
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Полесья Макуана: Большая честь - забить в дебютном матче

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвард дал интервью после игры

Новичок Полесья Макуана: Большая честь - забить в дебютном матче

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Новичок "Полесья", который присоединился к команде несколько недель назад, забил дебютный гол за команду. Также этот мяч стал первым в сезоне 23/24 УПЛ. После игры форвард дал интервью:

"Я хотел бы сказать, что в это непростое время для меня действительно большая честь - забить в моем первом же официальном матче за "Полесье". От всего сердца я хочу поблагодарить болельщиков, которые, возможно, оставили какие-то семейные или домашние дела и приняли решение поддержать команду, опять же, подчеркну - в это непростое время. Хочу выразить им искреннее уважение. Имею очень положительные эмоции, что получилось забить в первом же матче и порадовать болельщиков. Да, мы вспомнили английскую Премьер-Лигу, но я хочу заметить, что никогда нельзя недооценивать. Я бы наоборот классифицировал Украинскую Премьер-Лигу, как одну из топовых."

"Возможно, какие-то нюансы есть и матч, который мы сыграли, отличается от матчей АПЛ, или французской лиги. Но из того, что я увидел - игроки очень хорошо обучены технически и тактически. И абсолютно не уступают по своим параметрам упомянутым лигам. Поэтому мое мнение - Украинская Премьер-Лига прогрессирует и развивается в нужном направлении и так нужно держать курс и дальше", - сказал Макуана.

По теме
yellow-arrow
Бондаря вывезли с поля в компенсированное время матча с Металлистом 1925
yellow-arrow
Чемпион стартует с победы. Металлист 1925 – Шахтер 1:2
yellow-arrow
Лалатович: В последние 30 минут мы получили ненужную красную карточку и два гола
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
youtube.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде