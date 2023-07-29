Бондаря вывезли с поля в компенсированное время матча с Металлистом 1925

Донецкий "Шахтер" успешно стартовал в новом сезоне УПЛ. "Горняки" обыграли харьковский "Металлист 1925" - со счетом 2:1.

Однако положительные эмоции от победного результата футболистам команды Патрика ван Леувена испортила травма Валерия Бондаря. В конце поединка украинский центрбек неудачно приземлился после прыжка. 24-летний игрок держался за плечо.

Валерий не смог сам покинуть поле, футболиста увезли за пределы стадиона.