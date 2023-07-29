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Бондаря вывезли с поля в компенсированное время матча с Металлистом 1925
Болезненное падение для защитника "горняков"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Донецкий "Шахтер" успешно стартовал в новом сезоне УПЛ. "Горняки"
Однако положительные эмоции от победного результата футболистам команды Патрика ван Леувена испортила травма Валерия Бондаря. В конце поединка украинский центрбек неудачно приземлился после прыжка. 24-летний игрок держался за плечо.
Валерий не смог сам покинуть поле, футболиста увезли за пределы стадиона.
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