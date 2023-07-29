Русин: Все сборы мы тренировались 15 людьми. Команда изменилась, сменился тренер

Нападающий луганской "Зари" Назарий Русин прокомментировал поражение от львовского "Руха" в рамках 1-го тура УПЛ.

- Я не знаю, спрашивайте экспертов, почему мы проиграли. Мы сыграли два разных тайма. Первый тайм мы контролировали, могли забить. Хотя и в начале второго тайма могли забить. И после 2:0 была бы совсем другая игра.

Не знаю. Мне кажется, что после 70-й минуты мы немного подсели. Как немного, мы так хорошо подсели. Было тяжеловато. А "Рух" добавил. Молодцы, поздравляю их с победой.

Физическая форма команды? Не знаю. Смотрите, все собрания мы тренировались 15 людьми. 15 футболистов играло на сборах. Нам не хватало людей. Команда изменилась, сменился тренер. Ничего страшного, мы привыкаем.

Я уверен, мы добавим. В прошлом сезоне мы тоже проиграли 1:3. Но ничего, потом прибавили. Думаю, все будет хорошо.

- Какие отличия в подготовке у ван Леувена и Лалатовича?

- Не знаю, ничего такого особенного я не почувствовал. Что этот, что этот – хорошие тренеры. Мы только знакомимся. Первый тур, ничего ужасного. Жаль, что проиграли, но будем двигаться дальше.

- Как вам в атаке без Бражка и Булецы?

- Трудно, тяжело, потому что мы сыгрались. Трудно, когда команда ежегодно перестраивается. Надо привыкать друг к другу. Да, их не хватало где-то сегодня. Но у нас молодые ребята, новые футболисты. Думаю, мы сыграемся и все будет хорошо.