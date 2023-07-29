Металлист 1925 - Шахтер 1:2. Обзор матча и видео голов

"Горняки" стартовали в новом сезоне УПЛ с победы. Команда Патрика ван Леувена не без проблем обыграла "Металлист 1925". Донецкая команда дважды поразила ворота харьковского клуба, на что подопечные Эдмара ответили одним мячом. Вкус от победы "Шахтеру" испортила травма Валерия Бондаря в компенсированное к поединку время. 24-летний защитник неудачно упал на руку и не смог сам покинуть поле.

Киев. Стадион: "Левый Берег"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Владимир Высоцкий (Запорожье)

Металлист 1925 - Шахтер 1:2

Голы: Дмитрий Юсов 56 - Николай Матвиенко 30, Лассина Траоре 47