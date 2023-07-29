  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 - Шахтер 1:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 - Шахтер 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Ван Леувен дебютирует с победы

Металлист 1925 - Шахтер 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Горняки" стартовали в новом сезоне УПЛ с победы. Команда Патрика ван Леувена не без проблем обыграла "Металлист 1925". Донецкая команда дважды поразила ворота харьковского клуба, на что подопечные Эдмара ответили одним мячом. Вкус от победы "Шахтеру" испортила травма Валерия Бондаря в компенсированное к поединку время. 24-летний защитник неудачно упал на руку и не смог сам покинуть поле.

Киев. Стадион: "Левый Берег"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Металлист 1925 - Шахтер 1:2
Голы: Дмитрий Юсов 56 - Николай Матвиенко 30, Лассина Траоре 47

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 июля 2023
yellow-arrow
Рух - Заря 2:1. Сенсационная победа. Видео голов
yellow-arrow
Динамо - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.07.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде