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Металлист 1925 - Шахтер 1:2. Обзор матча и видео голов
Ван Леувен дебютирует с победы
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Горняки" стартовали в новом сезоне УПЛ с победы. Команда Патрика ван Леувена не без проблем обыграла "Металлист 1925". Донецкая команда дважды поразила ворота харьковского клуба, на что подопечные Эдмара ответили одним мячом. Вкус от победы "Шахтеру" испортила травма Валерия Бондаря в компенсированное к поединку время. 24-летний защитник неудачно упал на руку и не смог сам покинуть поле.
Киев. Стадион: "Левый Берег"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Голы: Дмитрий Юсов 56 - Николай Матвиенко 30, Лассина Траоре 47
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