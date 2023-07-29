Ван Леувен: Как для первого матча, то я очень доволен

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над харьковским "Металлистом 1925" в рамках 1-го тура УПЛ.

– Мы очень счастливы. У нас сегодня было достаточно моментов. Мы не смогли их все реализовать. Однако как для первого матча, то я очень доволен.

– Вам ее хватало футболистов, которые не смогли сыграть?

– У нас очень много игроков. У нас есть возможность кого-нибудь заменить, если нужно. Скоро многие футболисты вернутся в общую группу. У меня есть выбор.

Что касается травмы Валерия Бондаря, у меня нет информации. Я еще не виделся с ним. Наши врачи с ним.

– Игроки уже понимают вашу философию?

- Мы начали свой путь всего несколько недель назад. Поэтому сейчас я доволен. Сегодня было очень жарко. Поэтому, возможно, вы не увидели определенную интенсивность. Но все еще впереди.

Невертон, Педринью Азеведо и Кастильо, наконец, дебютировали и поняли, что такое УПЛ. Это очень круто. Мы будем тренироваться с ними, чтобы становиться ближе друг к другу морально и физически. А также чтобы становиться сильнее.