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Ван Леувен: Как для первого матча, то я очень доволен

Премьер-лига
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Наставник "горняков" о победе над командой Эдмара

Ван Леувен: Как для первого матча, то я очень доволен

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над харьковским "Металлистом 1925" в рамках 1-го тура УПЛ.

– Мы очень счастливы. У нас сегодня было достаточно моментов. Мы не смогли их все реализовать. Однако как для первого матча, то я очень доволен.

– Вам ее хватало футболистов, которые не смогли сыграть?

– У нас очень много игроков. У нас есть возможность кого-нибудь заменить, если нужно. Скоро многие футболисты вернутся в общую группу. У меня есть выбор.

Что касается травмы Валерия Бондаря, у меня нет информации. Я еще не виделся с ним. Наши врачи с ним.

– Игроки уже понимают вашу философию?

- Мы начали свой путь всего несколько недель назад. Поэтому сейчас я доволен. Сегодня было очень жарко. Поэтому, возможно, вы не увидели определенную интенсивность. Но все еще впереди.

Невертон, Педринью Азеведо и Кастильо, наконец, дебютировали и поняли, что такое УПЛ. Это очень круто. Мы будем тренироваться с ними, чтобы становиться ближе друг к другу морально и физически. А также чтобы становиться сильнее.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
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