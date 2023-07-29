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Рух - Заря 2:1. Сенсационная победа. Видео голов и обзор матча
Львовяне выдали мощный отрезок во втором тайме
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
В стартовом туре УПЛ сезона 2023/24 львовский "Рух" сенсационно обыграл луганскую "Зарю". Гости первыми открыли счет, уже на 21-й минуте отличился Назарий Русин. Однако в конце матча подопечные Виталия Пономарева не только установили паритет, но даже вырвали победу.
1-й тур УПЛ, сезон 2023/24
29 июля, Львов, стадион "Украина"
Судья: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Голы: Рунич (67), Климчук (86) - Русин (21)
Гол Русина
Гол Рунича
Гол Климчука
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