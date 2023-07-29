  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух - Заря 2:1. Сенсационная победа. Видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Заря 2:1. Сенсационная победа. Видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне выдали мощный отрезок во втором тайме

Рух - Заря 2:1. Сенсационная победа. Видео голов

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

Новина українською

В стартовом туре УПЛ сезона 2023/24 львовский "Рух" сенсационно обыграл луганскую "Зарю". Гости первыми открыли счет, уже на 21-й минуте отличился Назарий Русин. Однако в конце матча подопечные Виталия Пономарева не только установили паритет, но даже вырвали победу.

1-й тур УПЛ, сезон 2023/24

29 июля, Львов, стадион "Украина"

Судья: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск) 2:1

Голы: Рунич (67), Климчук (86) - Русин (21)

Гол Русина

Гол Рунича

Гол Климчука

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 июля 2023
yellow-arrow
Динамо - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.07.2023
yellow-arrow
Ван Леувен: Как для первого матча, то я очень доволен
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде