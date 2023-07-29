Рух - Заря 2:1. Сенсационная победа. Видео голов

В стартовом туре УПЛ сезона 2023/24 львовский "Рух" сенсационно обыграл луганскую "Зарю". Гости первыми открыли счет, уже на 21-й минуте отличился Назарий Русин. Однако в конце матча подопечные Виталия Пономарева не только установили паритет, но даже вырвали победу.

1-й тур УПЛ, сезон 2023/24

29 июля, Львов, стадион "Украина"

Судья: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск) 2:1

Голы: Рунич (67), Климчук (86) - Русин (21)

Гол Русина

Гол Рунича

Гол Климчука