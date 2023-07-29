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Ван Леувен: Задачи у Шахтера не меняются - это выиграть чемпионат и Кубок

Премьер-лига
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Наставник "горняков" о целях на сезон

Ван Леувен: Задачи у Шахтера не меняются - это выиграть чемпионат и Кубок

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен рассказал о задачах перед командой.

- Какие ваши задачи на сезон – особенно в Лиге чемпионов?

- Задачи у "Шахтера" не меняются в зависимости от тренера – это выиграть чемпионат и Кубок. Клуб делает все, чтобы быть успешным. В Лиге чемпионов об ожиданиях можно говорить после жеребьевки. Тогда можно оценить свои шансы и сделать план игры.

Сейчас мы работаем, чтобы улучшить игру команды, сделать ее стабильной, что поможет нам в международных матчах. После жеребьевки мы увидим, где мы находимся и какова будет наша стратегия.

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- А как насчет трансферов из "Шахтера"? Анатолий Трубин давал сигналы, что хочет играть в Европе.

- Группа игроков, которая сейчас у нас на поле – это футболисты, с которыми мы начнем сезон. Так мне сказали в клубе. Сейчас нам нужно решить, что делать с младшими игроками, которые получат меньше игрового времени. Это вопрос более актуальный, чем любые другие трансферы, - сказал наставник "горняков".

Сегодня "Шахтер" стартовал в новом сезоне УПЛ. "Горняки" обыграли "Металлист 1925" - со счетом 2:1.

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В статье: Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
Tribuna.com

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