Ван Леувен: Задачи у Шахтера не меняются - это выиграть чемпионат и Кубок

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен рассказал о задачах перед командой.

- Какие ваши задачи на сезон – особенно в Лиге чемпионов?

- Задачи у "Шахтера" не меняются в зависимости от тренера – это выиграть чемпионат и Кубок. Клуб делает все, чтобы быть успешным. В Лиге чемпионов об ожиданиях можно говорить после жеребьевки. Тогда можно оценить свои шансы и сделать план игры.

Сейчас мы работаем, чтобы улучшить игру команды, сделать ее стабильной, что поможет нам в международных матчах. После жеребьевки мы увидим, где мы находимся и какова будет наша стратегия.

- А как насчет трансферов из "Шахтера"? Анатолий Трубин давал сигналы, что хочет играть в Европе.

- Группа игроков, которая сейчас у нас на поле – это футболисты, с которыми мы начнем сезон. Так мне сказали в клубе. Сейчас нам нужно решить, что делать с младшими игроками, которые получат меньше игрового времени. Это вопрос более актуальный, чем любые другие трансферы, - сказал наставник "горняков".