Лалатович: Мое желание быть в пятерке перед зимним перерывом

Главный тренер луганской "Зари" Ненад Лалатович рассказал о задачах команды на сезон.

– Какие задачи вашей команды на сезон?

– Мое желание быть в пятерке перед зимним перерывом. Когда игроки поймут, в какой футбол мы хотим играть, тогда уверен, мы будем выше в турнирной таблице. Мне тоже нужно понять украинскую лигу, а она очень хорошая. Надо понимать, что сейчас большой шанс у молодых игроков показать себя. А как вы знаете, у нас много молодежи.

Также мы хотим показать себя в еврокубках и выйти из группы. Но нам нужно усиление. Мы нуждаемся еще в опытных игроках.

Нам нужно прибавлять физически и тогда будем играть лучше. Это 100%. Когда ты не готов, ты прижимаешься к своим воротам, начинаются неточные передачи, большие разрывы. Когда ты не готов, голова также не работает на 100% процентов. Совершаются ошибки. Мои команды в Сербии всегда были в ТОП-5 по километражу. Плохо, что у нас не было возможности работать большим количеством игроков с самого начала сборов. Играть 10 на 10 имели возможность только в последнюю неделю подготовки.