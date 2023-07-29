  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лалатович: Мое желание быть в пятерке перед зимним перерывом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лалатович: Мое желание быть в пятерке перед зимним перерывом

Премьер-лига
(1 голосов)

Скромная цель у сербского наставника "Зари"

Лалатович: Мое желание быть в пятерке перед зимним перерывом

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Ненад Лалатович рассказал о задачах команды на сезон.

– Какие задачи вашей команды на сезон?

– Мое желание быть в пятерке перед зимним перерывом. Когда игроки поймут, в какой футбол мы хотим играть, тогда уверен, мы будем выше в турнирной таблице. Мне тоже нужно понять украинскую лигу, а она очень хорошая. Надо понимать, что сейчас большой шанс у молодых игроков показать себя. А как вы знаете, у нас много молодежи.

Также мы хотим показать себя в еврокубках и выйти из группы. Но нам нужно усиление. Мы нуждаемся еще в опытных игроках.

Нам нужно прибавлять физически и тогда будем играть лучше. Это 100%. Когда ты не готов, ты прижимаешься к своим воротам, начинаются неточные передачи, большие разрывы. Когда ты не готов, голова также не работает на 100% процентов. Совершаются ошибки. Мои команды в Сербии всегда были в ТОП-5 по километражу. Плохо, что у нас не было возможности работать большим количеством игроков с самого начала сборов. Играть 10 на 10 имели возможность только в последнюю неделю подготовки.

Сегодня "Заря" стартовала в новом сезоне УПЛ. Луганская команда сенсационно проиграла львовскому "Руху" – 1:2.

По теме
yellow-arrow
Ван Леувен: Задачи у Шахтера не меняются - это выиграть чемпионат и Кубок
yellow-arrow
Тренер ЛНЗ: Если мы сможем закончить сезон в середине таблицы, это уже будет успех
yellow-arrow
Голодюк: Мы показали довольно неплохую игру. Но за хорошую игру зачетных баллов не дают
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Ненад Лалатович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Заря"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде