Александрия - Кривбасс: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Сегодня, 30 июля, в рамках стартового тура УПЛ 2023/24 состоится три матча. В одном из них "Александрия" в родных стенах будет принимать "Кривбасс".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.