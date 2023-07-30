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Александрия - Кривбасс: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Сколько дали правильных ответов?
Фото: ФК Александрия
Сегодня, 30 июля, в рамках стартового тура УПЛ 2023/24 состоится три матча. В одном из них "Александрия" в родных стенах будет принимать "Кривбасс".
Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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