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Ван Леувен дебютирует с победы. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Шахтер

Премьер-лига
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Чемпион побеждает в первой игре нового сезона

Ван Леувен дебютирует с победы. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - Шахтер

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Новый этап в истории "Шахтера" начался на стадионе "Левый Берег" под Киевом, где команда Патрика ван Леувена встречалась с "Металлистом 1925" в стартовом туре УПЛ. Возможно, победа получилась и не яркая, но стоит не забывать, что "горняки" перед игрой не досчитались многих основных игроков (Трубин, Судаков, Степаненко и другие) и смогли получить результат, потратив для этого минимум усилий. Для харьковчан игра также стала знаковой: впервые за четыре матча М1925 отличился голом в ворота "Шахтера" и в целом смог дать фавориту бой.

Наш фотокор Алина Ерофеева посетила арену "Левый Берег", принимавшую дебютный матч на уровне УПЛ, и делится с вами своими лучшими работами.

Фотогалерея

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В статье: Шахтер (Донецк) фото Металлист 1925 (Харьков)
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