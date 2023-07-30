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Динамо - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Динамо - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды начинают для себя чемпионат. "Динамо" втягивается в сезон, в котором стремится вернуть себе утраченные позиции – по меньшей мере, борьбу за чемпионство. "Минай", в свою очередь, стремится повторить успехи предыдущего года, когда удалось финишировать на высоком восьмом месте. Для обоих сегодня – ответственный старт.

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"Динамо" – яркий фаворит, но в чемпионате Украины всегда есть место для сенсации. Матч "Динамо" - "Минай" начнется 30-го июля в 17:00. Смотреть можно на телеканале "2+2" и клубном телеканале "Динамо", на клубном YouTube-канале "Динамо", а также на YouTube-канале FootballHab. Смотреть бесплатно можно прямо в этой новости.

УПЛ. Первый тур. 30.07.2023
Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского
Арбитр в поле – Максим Козиряцкий; арбитр VAR – Виктор Копиевский

"Динамо" 17:00 "Минай"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – "2+2", "Динамо Киев ТВ", YouTube

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай смотреть футбол онлайн
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