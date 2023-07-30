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Восстановление Бондаря может затянуться до двух месяцев

Премьер-лига
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Подтвердился пессимистический прогноз

Восстановление Бондаря может затянуться до двух месяцев

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь не смог доиграть до конца матча первого тура УПЛ против "Металлиста 1925". Защитник в одном из эпизодов неудачно приземлился на плечо и был вынужден покинуть поле.

Как сообщает ТаТоТаке, возвращение Бондаря ожидается примерно через два месяца – после окна для матчей сборных в сентябре. Пессимистический прогноз подтвердился: у Бондаря – перелом ключицы.

Добавим, что Валерий не впервые выбывает на столь долгий срок. В сезоне 19/20 гг. из-за травмы лодыжки он пропустил два месяца, а в 2021-м году выбыл на более чем четыре месяца из-за разрыва связки колена.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Валерий Бондарь
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Источник:
ТаТоТаке

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