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Восстановление Бондаря может затянуться до двух месяцев
Подтвердился пессимистический прогноз
Фото: ФК Шахтар
Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь не смог доиграть до конца матча первого тура УПЛ против "Металлиста 1925". Защитник в одном из эпизодов неудачно приземлился на плечо и был вынужден покинуть поле.
Как сообщает ТаТоТаке, возвращение Бондаря ожидается примерно через два месяца – после окна для матчей сборных в сентябре. Пессимистический прогноз подтвердился: у Бондаря – перелом ключицы.
Добавим, что Валерий не впервые выбывает на столь долгий срок. В сезоне 19/20 гг. из-за травмы лодыжки он пропустил два месяца, а в 2021-м году выбыл на более чем четыре месяца из-за разрыва связки колена.
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