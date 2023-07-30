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Может вернуться к матчам сборной Украины: стало известно, на сколько выбыл Судаков
Пока ориентировочные данные
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков проведет в лазарете ориентировочно один месяц после операции на аппендицит. Об этом на флеш-интервью сообщил помощник главного тренера "горняков" Александр Чижов.
"То, что сказал наш врач, это около одного месяца", - сказал Чижов.
Добавим, что у "Шахтера" в августе запланированы четыре официальных матча: против "Вереса", "Александрии", "Кривбасса" и "Колоса". Также 2 сентября "горняки" сыграют с "Минаем".
Сборная Украины в сентябре проведет два матча: 9 сентября против Англии во Вроцлаве и 12 сентября против Италии в Милане.
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