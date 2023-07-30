Жестокая реальность элитного бытия. ЛНЗ - Черноморец 0:2

Итак, УПЛ вернулась – новый сезон, несмотря на войну, начался. И это, кто-бы там что не говорил – правильно. Потому что без нашего, отечественного футбола было бы совсем уж тоскливо в нашей и так кризисной жизни.

В рамках 1-го тура в гости к новичку лиги, черкасскому ЛНЗ, заехал "Черноморец". В прошлом сезоне Первой лиги черкасчане несколько удивили, показав довольно добротный и крепкий футбол, отсеяв "Карпаты" и обойдя "Металлург", ив итоге, выбив в матчах плей-офф "Ингулец".

"Черноморцу" же явно не хватало именно стабильности, та как команда чередовала яркие атакующие матча с поединками серого борца за выживание.

Обе команды за лето прилично изменились. У одесситов ушли Алефиренко и Авагимян, которых заменили пара интересных, по крайней мере по именам, легионеров, а также полностью обновилась вратарская линия. Оборона осталась на месте.

ЛНЗ летнюю трансферную кампанию провел со знаком плюс, подписав может и не суперзвезд, но вполне заметных по рамкам УПЛ игроков. Из новичков команды в старте вышли Прядун и Наумец, Олийнык и Пасич остались в запасе.

У "моряков" место воротах занял Билык (у Шевченко небольшое повреждение), оборона выглядела вполне предсказуемо, а вот тройку атакеров составили Бойчук, Брагару и Йеде (новичок). Также в центре поля вышел словенец Шпорн, который также недавно присоединился к команде, а вот Бадибанги не оказалось в заявке, - у Зиги рецидив старой травмы.

Начали команды аккуратно, привыкая к полю и сопернику, но постепенно стали раскачиваться. "Моряки" на правах более опытных больше и интереснее играли на атаку. Хорошо до перерыва выглядел Кузык, который не стеснялся брать на себя.

Сначала Орест разогнал атаку три в два, протянул, но в итоге, и не отдал нормально и не ударил. Новичок Иеде старался зацепиться в штрафной и пару раз также обострял – то ударом, то пасом под удар Шпорну.

Если говорить банальными фразами – гол назревал и вызрел в концовке тайма. Веерная атака гостей: из центральной зоны на фланг, Кузык оттуда навесил-прострелил и Бойчук не очень удобный мяч затолкал таки в ворота.

Стоит отметить и ЛНЗ. Команда не просто отбывала номер на ничью, но пару раз очень неплохо также вываливалась на опасные моменты - Прядун вывел Савина фактически один на один по месту левого йнсайда, но Антон пробил выше, затем Антон имел еще один шанс, когда поборолся в штрафной, развернулся и ударил мимо рамки. То есть, подходы у черкасщан были. Не было главного – ударов в створ.

На второй тайм хозяева вышли заряженными, попробовали взвинтить темп, стараясь больше играть флангами, но "моряки" к такому развития событий были готовы. "Черноморец" вполне уверенно отмахивался от атак соперника, оборона фактически не ошибалась, да и честно сказать – атакующие потуги от ЛНЗ не выглядели не только устрашающими, но и даже интересными и новаторскими.

Более того, после одного из угловых хозяев гости организовали быструю атаку с переводом на фланг, откуда Бойчук вырезал в штрафную. Шпорн вбежал в зону, куда не успел вернуться один из центрбеков черкасщан и головой спокойно подрезал мяч в сетку.

0:2, и после этого игру можно было закрывать. По инерции хозяева еще-как то пробовали хоть что-то выдавить в атаке, но выглядело это совершенно неопасно, этаким броуновским движением.

На этом и доиграли. "Черноморец" начинает сезон с уверенной победы, можно сказать – на классе.

ЛНЗ в первом тайме пытался огрызаться, однако пропустив, совершенно не знал, как переломить игру против серьезного соперника.

Что ж, элита – это не только софиты и внимание УПЛ, но и такие поражения. После которых нужно делать выводы, включаться и продолжать пахать.

1-й тур УПЛ, сезон 2023/24

30 июля, Черкассы, стадион "Центральный"

Судья: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

ЛНЗ (Черкассы) - "Черноморец" (Одесса) 0:2

Голы: Бойчук (39), Шпорн (65)

Предупреждения: Савин, Хамелюк, Копыл – Гучек, Шпорн, Васильев

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Ковалев, Лопыренок, Наумец (Шестаков, 46), Норенков, Прядун, Рыбалка (Олейник, 82), Савин (Пасич, 63), Стасюк, Хамелюк (Копыл, 69)

"Черноморец": Билык, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Гучек (Штогрин, 61), Кузык, Шпорн, Иеде (Хадида, 83), Бойчук