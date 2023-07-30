ЛНЗ - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для ЛНЗ это будет дебютная игра на уровне украинской Премьер-лиги. В прошлом сезоне клуб выступал в Первой лиге и выгрыз место в элите через стыковые матчи, когда одолел "Ингулец". В межсезонье черкащане встречались с "Черноморцем" в контрольном матче - тогда встреча в Одессе завершилась нулевой ничьей. Но это был спарринг, а как сложится официальная игра?

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Чемпионат Украины. 1-й тур

30 июля. Начало в 15:00

"ЛНЗ" - "Черноморец"

Трансляция – MEGOGO