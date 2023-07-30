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ЛНЗ - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
{ЛНЗ} - {Черноморец} ⚽ {30.07.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Чемпионат Украины} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи чемпионата {Украина} на UA-Футбол
фото - ФК Чорноморець
Для ЛНЗ это будет дебютная игра на уровне украинской Премьер-лиги. В прошлом сезоне клуб выступал в Первой лиге и выгрыз место в элите через стыковые матчи, когда одолел "Ингулец". В межсезонье черкащане встречались с "Черноморцем" в контрольном матче - тогда встреча в Одессе завершилась нулевой ничьей. Но это был спарринг, а как сложится официальная игра?
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Чемпионат Украины. 1-й тур
30 июля. Начало в 15:00
"ЛНЗ" - "Черноморец"
Трансляция – MEGOGO
ЛНЗ - Чорноморець дивитися онлайнСмотреть трансляцию
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