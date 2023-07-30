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Ярмоленко и Шапаренко в старте. Состав Динамо на матч против Миная
Все самые сильные в ростере киевлян выйдут на поле с первых минут
Фото: пресслужби ФК "Динамо" Київ
Киевское "Динамо" дебютирует в УПЛ сезона 2023/24 из поединка против "Миная". Начало встречи – 17:00.
Главный тренер столичной команды Мирча Луческу определился со стартовым составом на эту игру.
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Биловар, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.
Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Андриевский, Караваев, Малыш, Диалло, Сирота, Царенко, Бенито, Волошин.
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