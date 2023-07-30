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Динамо пропустило от Миная уже на 3-й минуте игры

Премьер-лига
(1 голосов)

Шокирующий старт для команды Луческу

Динамо пропустило от Миная уже на 3-й минуте игры

UA-Футбол
Новина українською

В рамках первого тура УПЛ "Динамо" принимает на своем поле "Минай". Игра началась крайне неожиданно как для зрителей, так и для самих команд.

На третьей минуте встречи киевляне разыграли свободный удар и Кристиан Биловар выбил мяч на Вадима Витенчука. Тот, не долго думая, пробил метров с 30-ти – получилось точно в девятку. Георгий Бущан явно этого не ожидал.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (2)
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FCSD N1 (New Shahta)
30.07.2023 в 17:19
Уже не сенсация ..
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fanatSD (донецк)
30.07.2023 в 17:16
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