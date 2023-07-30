Официально: Шахтер потерял Бондаря минимум на 2 месяца

Вчера донецкий "Шахтер" дебютировал в УПЛ сезона 2023/24 с победы. "Горняки" обыграли "Металлист 1925" - со счетом 2:1. Однако положительные эмоции подопечным Патрика ван Леувена испортила травма Валерия Бондаря.

Защитник "горняков" в компенсированное время неудачно приземлился после прыжка.

"Шахтер" сообщает, что после медицинского обследования клубные врачи констатировали у игрока перелом ключицы. Ориентировочный срок восстановления от повреждения Валерия составит как минимум 8 недель.