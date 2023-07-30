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Официально: Шахтер потерял Бондаря минимум на 2 месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

У Валерия диагностировали перелом

Официально: Шахтер потерял Бондаря минимум на 2 месяца

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вчера донецкий "Шахтер" дебютировал в УПЛ сезона 2023/24 с победы. "Горняки" обыграли "Металлист 1925" - со счетом 2:1. Однако положительные эмоции подопечным Патрика ван Леувена испортила травма Валерия Бондаря.

Защитник "горняков" в компенсированное время неудачно приземлился после прыжка.

"Шахтер" сообщает, что после медицинского обследования клубные врачи констатировали у игрока перелом ключицы. Ориентировочный срок восстановления от повреждения Валерия составит как минимум 8 недель.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Валерий Бондарь
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Источник:
Instagram ФК "Шахтер"

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Комментарии (4)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
30.07.2023 в 18:42
В цього сайту слово к.а.ц.а.п. бід баном ? Рюсіянскіє кансєрви ?
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0
-1
Грязный Гаррик (C)
30.07.2023 в 17:32
Хорошая новость.Бондаря пора бы в аренду отдать и посмотреть на его игру,давно от него ничего не видно.В Шахте ему нет места
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+1
-6
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
30.07.2023 в 18:39
Які ж у вас каzапів , схиблений погляд на ситуацію.
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0
0
fanatSD (донецк)
30.07.2023 в 18:49
придурок заглохни
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0
0

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