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Официально: Шахтер потерял Бондаря минимум на 2 месяца
У Валерия диагностировали перелом
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Вчера донецкий "Шахтер" дебютировал в УПЛ сезона 2023/24 с победы. "Горняки"
Защитник "горняков" в компенсированное время неудачно приземлился после прыжка.
"Шахтер" сообщает, что после медицинского обследования клубные врачи констатировали у игрока перелом ключицы. Ориентировочный срок восстановления от повреждения Валерия составит как минимум 8 недель.
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