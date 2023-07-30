УПЛ. Динамо - Минай 4:1. Сомнительное подтверждение амбиций

В контексте этого матча была интрига, но была она, так сказать, однобокой. О "Минае" мало кто говорил, а вот вокруг "Динамо" велось множество разговоров. Прежде всего – об ожиданиях. О возвращении Ярмоленко и Шапаренко, о Бражко, о новом сезоне, перерождении, амбициях и так далее. Многие перед сезоном называли "Динамо" главным претендентом на чемпионство, поэтому и к игре было приковано немало внимания. Ведь прогнозисты нуждались в подтверждении.

Ярмоленко вышел в основном составе "Динамо", но в первом тайме он не был на главных ролях. Первый тайм вообще был таким, сценарий которого нереально было спрогнозировать. Ну, кто мог подумать, что начнется поединок безумным голом Витенчука? А именно так произошло, когда ошибся Беловар, а игрок "Миная" издалека пробил так, что Бущан лишь взглядом провел мяч.

Понятно, что тогда еще о сенсации говорить было рано – шла только вторая минута матча. У "Динамо" было более чем достаточно времени для того, чтобы изменить ситуацию. И долго киевляне не запрягали. Еще в первом тайме они не просто отыгрались, но и вышли вперед. Два гола состоялись благодаря удачной игре Ваната. Сначала он классно сыграл на подборе вторым темпом, затем воспользовался аккуратной передачей Буяльского. Перед этим атаку классно разогнал Николай Шапаренко. Кого-кого, а его "Динамо" точно не хватало.

Все. Здесь нужно было киевлянам успокоить игру и просто использовать свой высший класс, чтобы как минимум не растерять преимущество (а в идеале – нарастить). Однако свои мысли были у Дениса Попова. Вернее, мыслей в голове в моменте на 31-й минуте у него не было – только рефлексы. Защитник "Динамо" сыграл высоко поднятой ногой и едва не "вырубил" Одарюка. Справедливая прямая красная карточка.

Уже речь не шла о каком-то существенном доминировании, но все же "Динамо" сдержало игру под контролем до перерыва. Однако структуру, само собой, пришлось менять: Сирота вышел вместо Кабаева, закрыв "дыру" в центре защиты.

В принципе, в меньшинстве у "Динамо" не было катастрофических проблем с игрой. К примеру, Ярмоленко мог забить в начале второй 45-минутки именно в ситуации "десять на одиннадцать". Не забил. Но потом составы выровнялись, так что и основания говорить о меньшинстве исчезли. На Андрея прошла длинная передача из центра поля, он "отклеился" от защитника, Бандура вышел за пределы штрафной и корпусом снес легенду. Прямая красная. Десять на десять. Но ведь 2:1 в пользу "Динамо" по голам.

В такой ситуации "Минаю" уже нечего было рассчитывать на что-то существенное. Но ведь закарпатцы старались. И за это им похвала. Удар головой Вишневского после фланговой подачи – супермомент. А потом – супермомент "номер два". Сергей Панасенко классно обыгрался с партнером и целил в нижний угол, на что среагировал Бущан. А в концовке (уже при 3:1) - еще и выход Гечева сам на сам. "Минай" при равных составах играл даже лучше, чем в условиях большинства.

А что "Динамо"? Момент Караваева из офсайда, удар Дубинчака с острого угла. И фол Панасенко против Дубинчака, который обернулся пенальти и голом Виталия Буяльского. 3:1. Киевляне даже пришли к разгрому, когда Караваев удачно добил мяч после дальнего удара Бражко. Убедительно по счету, но не по игре.

Для подтверждения чемпионских амбиций нужен более уверенный, более четкий, более спокойный футбол.

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

УПЛ. 1-й тур. 30.07.2023

Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского

Арбитр в поле – Максим Козиряцкий

"Динамо" – "Минай" 4:1

Голы: Ванат 27, Ванат 30, Буяльский (пен.) 87), Каарваев 90+4 – Витенчук 3

"Динамо": Бущан — Дубинчак, Беловар, Попов, Тимчик — Сидорчук (к) (Бражко 82), Шапаренко (Шепелев 82) — Кабаев (Сирота 34), Буяльский, Ярмоленко (Караваев 76) — Ванат (Бетино 76)

"Минай": Бандура — Дмитрук (Ольховой 59), Солдат (Ременяк 67), Немчанинов, Витенчук — Кравчук, Ралюченко (Рогозинский 46), Булеза (Панасенко 46), Одарюк (Гечев 72), Твердохлеб — Вишневский

Предупреждения: Бражко 90 - Витенчук 45+1, Панасенко 46, Кравчук 54

Удаления: Попов 31 (пряма червона) – Бандура 56 (прямая красная)