  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ванат оформил дубль за три минуты в игре против Миная - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ванат оформил дубль за три минуты в игре против Миная - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав забивает в третьем матче подряд за Динамо

Ванат оформил дубль за три минуты в игре против Миная - ВИДЕО

скріншот відео

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" смогло не только отыграться после быстрого пропущенного гола от "Миная", но и вышло вперед. В центре внимания оказался форвард Владислав Ванат.

Сначала он воспользовался неудачным действием защитника закарпатцев и пробил со средней дистанции в верхний угол (27-я минута).

Затем забил ударом в нижний после скидки от Буяльского (30-я).

Заметим, что Ванат пропускал концовку прошлого чемпионата из-за дисквалификации. Но перед этим он забил в двух матчах подряд. То есть, его результативная серия в рамках УПЛ насчитывает три поединка.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в прошлом сезоне Владислав отличился 12 раз.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Динамо - Минай 4:1. Сомнительное подтверждение амбиций
yellow-arrow
Битва на стадионе Ника. Александрия и Кривбасс объявили стартовый состав
yellow-arrow
Александрия - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде