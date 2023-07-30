Ванат оформил дубль за три минуты в игре против Миная - ВИДЕО

Киевское "Динамо" смогло не только отыграться после быстрого пропущенного гола от "Миная", но и вышло вперед. В центре внимания оказался форвард Владислав Ванат.

Сначала он воспользовался неудачным действием защитника закарпатцев и пробил со средней дистанции в верхний угол (27-я минута).

Затем забил ударом в нижний после скидки от Буяльского (30-я).

Заметим, что Ванат пропускал концовку прошлого чемпионата из-за дисквалификации. Но перед этим он забил в двух матчах подряд. То есть, его результативная серия в рамках УПЛ насчитывает три поединка.

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Добавим, что в прошлом сезоне Владислав отличился 12 раз.