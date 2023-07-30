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Уже минус 2 на поле. Вратарь Миная зарабатывает красную карточку

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды продолжат играть 10 на 10

Уже минус 2 на поле. Вратарь Миная зарабатывает красную карточку

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вратарь "Миная" Александр Бандура получил удаление после неудачного выхода на Андрея Ярмоленко. Голкипер покинул штрафную площадку и не смог чисто отобрать мяч у 7 номера киевлян. Команды продолжат игру 10 на 10.

Напомним, что в первом тайме красную карточку получил Денис Попов.

Сейчас счет между командами 2:1 в пользу "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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