Премьер-лига
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Уже минус 2 на поле. Вратарь Миная зарабатывает красную карточку
Команды продолжат играть 10 на 10
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Вратарь "Миная" Александр Бандура получил удаление после неудачного выхода на Андрея Ярмоленко. Голкипер покинул штрафную площадку и не смог чисто отобрать мяч у 7 номера киевлян. Команды продолжат игру 10 на 10.
Напомним, что в первом тайме красную карточку
Сейчас счет между командами 2:1 в пользу "Динамо".
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