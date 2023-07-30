Уже минус 2 на поле. Вратарь Миная зарабатывает красную карточку

Вратарь "Миная" Александр Бандура получил удаление после неудачного выхода на Андрея Ярмоленко. Голкипер покинул штрафную площадку и не смог чисто отобрать мяч у 7 номера киевлян. Команды продолжат игру 10 на 10.

Напомним, что в первом тайме красную карточку получил Денис Попов.

Сейчас счет между командами 2:1 в пользу "Динамо".