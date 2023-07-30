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Александрия - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
{Александрия} - {Кривбасс} ⚽ {30.07.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Чемпионат Украины} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи чемпионата {Украина} на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбасс
Ввиду того, что игру "Ворсклы" и "Днепра-1" перенесли, поединок "Александрии" и "Кривбасса" можно считать главным матчем первых выходных УПЛ. Весной обе команды сражались за еврокубки, но остались без них. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами, однако только во втором круге между собой сошлись Руслан Ротань и Юрий Вернидуб: более опытный наставник первую дуэль завершил за собой.
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Чемпионат Украины. 1-й тур
30 июля. Начало в 19:00
"Александрия" - "Кривбасс"
Трансляция – MEGOGO
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