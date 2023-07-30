Александрия - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Ввиду того, что игру "Ворсклы" и "Днепра-1" перенесли, поединок "Александрии" и "Кривбасса" можно считать главным матчем первых выходных УПЛ. Весной обе команды сражались за еврокубки, но остались без них. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами, однако только во втором круге между собой сошлись Руслан Ротань и Юрий Вернидуб: более опытный наставник первую дуэль завершил за собой.

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Чемпионат Украины. 1-й тур

30 июля. Начало в 19:00

"Александрия" - "Кривбасс"

Трансляция – MEGOGO