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ЛНЗ - Черноморец 0:2. Обзор матча и видео голов
"Моряки" на опыте переиграли новичка УПЛ
Фото: УПЛ
Команда Романа Григорчука стартовала в новой кампании чемпионата Украины с уверенной победы. Одесситы поразили ворота новичка УПЛ по разу в каждом из таймов. В составе "Черноморца" голами отличились Бойчук и Шпорн.
1-й тур УПЛ, сезон 2023/24
30 июля, Черкассы, стадион "Центральный"
Судья: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Голы: Бойчук (39), Шпорн (65)
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