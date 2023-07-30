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ЛНЗ - Черноморец 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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"Моряки" на опыте переиграли новичка УПЛ

ЛНЗ - Черноморец 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

Команда Романа Григорчука стартовала в новой кампании чемпионата Украины с уверенной победы. Одесситы поразили ворота новичка УПЛ по разу в каждом из таймов. В составе "Черноморца" голами отличились Бойчук и Шпорн.

1-й тур УПЛ, сезон 2023/24

30 июля, Черкассы, стадион "Центральный"

Судья: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

ЛНЗ (Черкассы) - "Черноморец" (Одесса) 0:2

Голы: Бойчук (39), Шпорн (65)

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В статье: Черноморец (Одесса) ЛНЗ (Черкассы)
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