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Битва на стадионе Ника. Александрия и Кривбасс объявили стартовый состав
Начало поединка отложено из-за воздушной тревоги в Кировоградской области
фото - УПЛ
Сегодня команды проведут поединок в рамках первого тура УПЛ 23/24 между "Александрией" и "Кривбассом". Игра пройдет на стадионе "Ника" в Александрии. Начало матча отложено из-за воздушной тревоги в Кировоградской области.
Руслан Ротань с первого поединка начинает применять в основной обойме новоприбывших игроков. Плакса, Беляев и Смирный появятся с первых минут на поле. Его оппонент Юрий Вернидуб предпочитает использовать более адаптированных игроков.
Стартовые составы:
Александрия: Шевченко - Бабогло, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Плакса, Беляев, Копина, Смирный.
Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Татарков, Семотюк, Кожушко, Лунев, Хомченовский, Дебелко.
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