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Битва на стадионе Ника. Александрия и Кривбасс объявили стартовый состав

Премьер-лига
(1 голосов)

Начало поединка отложено из-за воздушной тревоги в Кировоградской области

Битва на стадионе Ника. Александрия и Кривбасс объявили стартовый состав

фото - УПЛ

Новина українською

Сегодня команды проведут поединок в рамках первого тура УПЛ 23/24 между "Александрией" и "Кривбассом". Игра пройдет на стадионе "Ника" в Александрии. Начало матча отложено из-за воздушной тревоги в Кировоградской области.

Руслан Ротань с первого поединка начинает применять в основной обойме новоприбывших игроков. Плакса, Беляев и Смирный появятся с первых минут на поле. Его оппонент Юрий Вернидуб предпочитает использовать более адаптированных игроков.

Стартовые составы:
Александрия: Шевченко - Бабогло, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Плакса, Беляев, Копина, Смирный.

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Татарков, Семотюк, Кожушко, Лунев, Хомченовский, Дебелко.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия
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