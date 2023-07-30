Битва на стадионе Ника. Александрия и Кривбасс объявили стартовый состав

Сегодня команды проведут поединок в рамках первого тура УПЛ 23/24 между "Александрией" и "Кривбассом". Игра пройдет на стадионе "Ника" в Александрии. Начало матча отложено из-за воздушной тревоги в Кировоградской области.

Руслан Ротань с первого поединка начинает применять в основной обойме новоприбывших игроков. Плакса, Беляев и Смирный появятся с первых минут на поле. Его оппонент Юрий Вернидуб предпочитает использовать более адаптированных игроков.



Стартовые составы:

Александрия: Шевченко - Бабогло, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Плакса, Беляев, Копина, Смирный.

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Татарков, Семотюк, Кожушко, Лунев, Хомченовский, Дебелко.