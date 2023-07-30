Луческу: У нас больше проблем в центре защиты, где играют очень молодые ребята. Они еще будут допускать ошибки

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал разгромную победу над "Минаем" в стартовом туре УПЛ.

– Первый матч чемпионата всегда тяжелый, потому что мы не знаем потенциал соперника и нашей команды, поэтому необходимо быть осторожными. Начали игру мы не очень хорошо, потому пришлось пытаться найти решение, чтобы в итоге выиграть матч. Мы встречались с агрессивным соперником с хорошей физической подготовкой. Сказал своим игрокам, что нам нужно выиграть борьбу один в один, потому что, если мы этого не сделаем, нам будет очень тяжело. Иногда бывают матчи более агрессивные, чем обычно, как было сегодня – много фолов, но, думаю, игра получилась зрелищной.

– Быстрый гол в ворота "Динамо" пошел вам на пользу? Он разозлил тренеров и команду?

– Бущан в этом моменте не был сконцентрирован, он не ожидал удара, который застал его врасплох. Трудно начинать игру, уступая 0:1. Конечно, это нас немного разозлило, но со временем мы начали играть лучше и лучше. Все сегодня видели, в какой хорошей форме находится Ванат. Он забил дважды, принял очень быстрое решение, когда сразу нанес удар по воротам вместо того, чтобы владеть мячом. Полагаю, мы заслужили эту победу, но был момент, когда счет мог стать 2:2. В общем, у нас было больше возможностей забить после удачных комбинаций, "Минай" же угрожал нашим воротам с помощью дальних ударов.

– Все ли вам удалось выполнить из запланированного на тренировочном сборе в Австрии? Довольны ли вы этим сбором?

– Да, мы провели хорошую подготовку. К сожалению, мы не смогли сыграть со всеми командами высокого уровня, с которыми я хотел встретиться. Я хочу, чтобы "Динамо" играло на самом высоком уровне в европейских матчах, было международным брендом, для этого нам нужно больше играть с большими командами и воплощать имидж топ-клуба. Но вместе с тем мы провели поединок с чемпионом Кипра и победили со счетом 4:0, вы видели, что через 10 дней они победили "БАТЭ" (Борисов) 6:2. А также с "Аль-Хилялем", в составе которого очень сильные, дорогие футболисты, на которых они потратили много денег. Остальные матчи носили подготовительный характер, в них мы наигрывали комбинации и отрабатывали атакующие действия.

– На сегодняшний день вы имеете только одного чистого нападающего – Ваната. Планируете к закрытию трансферного окна усиливать это звено?

– Бенито может хорошо играть как нападающий, и он успешно играл на этой позиции на сборах, в матчах с "Янг Бойз" и "Аль-Хилялем", поэтому это не проблема. Его возврат из аренды был правильным решением. Впрочем, возможно, мы возьмем кого-то еще, чтобы иметь троих нападающих. У нас больше проблем в центре защиты, где играют очень молодые ребята, и я уверен, что по ходу чемпионата они еще будут допускать ошибки. На эту позицию нужно иметь опытных игроков.

Хочу похвалить своих игроков, они собрались в сложный период, у команды хорошее моральное состояние, и она единственное целое.