Премьер-лига
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Начало матча Александрия - Кривбасс перенесено из-за воздушной тревоги
Поединок начнется в 19:28
Фото: ФК Кривбас
В рамках 1-го тура УПЛ "Александрия" должна принимать "Кривбасс". Начало встречи было запланировано на 19.00, однако было перенесено из-за объявления воздушной тревоги в регионе.
Подопечные Руслана Ротаня и Юрия Вернидуба начнут поединок после того, как в Кировоградской области будет объявлено об отбое угрозы.
UPD. В регионе раздался отбой воздушной тревоги. Матч начнется в 19.28.
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