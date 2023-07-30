Начало матча Александрия - Кривбасс перенесено из-за воздушной тревоги

В рамках 1-го тура УПЛ "Александрия" должна принимать "Кривбасс". Начало встречи было запланировано на 19.00, однако было перенесено из-за объявления воздушной тревоги в регионе.

Подопечные Руслана Ротаня и Юрия Вернидуба начнут поединок после того, как в Кировоградской области будет объявлено об отбое угрозы.

UPD. В регионе раздался отбой воздушной тревоги. Матч начнется в 19.28.