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Начало матча Александрия - Кривбасс перенесено из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
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Поединок начнется в 19:28

Начало матча Александрия - Кривбасс перенесено из-за воздушной тревоги

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В рамках 1-го тура УПЛ "Александрия" должна принимать "Кривбасс". Начало встречи было запланировано на 19.00, однако было перенесено из-за объявления воздушной тревоги в регионе.

Подопечные Руслана Ротаня и Юрия Вернидуба начнут поединок после того, как в Кировоградской области будет объявлено об отбое угрозы.

UPD. В регионе раздался отбой воздушной тревоги. Матч начнется в 19.28.

За ходом матча следите с помощью нашей текстовой трансляции.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия
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