Динамо - Минай 4:1. Классная атака и странная оборона киевлян. Видео обзор матча

Подопечные Мирчи Луческу стартовали в новой кампании с разгромной победы. Однако полностью счет не отображает картину матча. В начале встречи киевлянам было непросто. Из-за ошибки Биловара столичная команда пропустила мяч уже на 3-й минуте встречи – красиво пробил опорник гостей Витенчук. Дубль Ваната вернул "бело-синих" в игру и вывел вперед свою команду. После этого хозяев поля подвел Денис Попов, заработав первую прямую красную карточку в своей карьере. В начале второй половины встречи команды снова сравнялись по количеству игроков - арбитр удалил голкипера "Миная" Бандуру. А уже в конце поединка Буяльский и Караваев довели счет до разгромного.

УПЛ. 1-й тур. 30.07.2023

Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского

Арбитр в поле – Максим Козиряцкий

"Динамо" – "Минай" 4:1

Голы: Ванат 27, Ванат 30, Буяльский (пен.) 87), Каарваев 90+4 – Витенчук 3

Удаления: Попов 31 (прямая красная) – Бандура 56 (прямая красная)