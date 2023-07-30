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Динамо - Минай 4:1. Классная атака и странная оборона киевлян. Видео обзор матча
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Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Подопечные Мирчи Луческу стартовали в новой кампании с разгромной победы. Однако полностью счет не отображает картину матча. В начале встречи киевлянам было непросто. Из-за ошибки Биловара столичная команда пропустила мяч уже на 3-й минуте встречи – красиво пробил опорник гостей Витенчук. Дубль Ваната вернул "бело-синих" в игру и вывел вперед свою команду. После этого хозяев поля подвел Денис Попов, заработав первую прямую красную карточку в своей карьере. В начале второй половины встречи команды снова сравнялись по количеству игроков - арбитр удалил голкипера "Миная" Бандуру. А уже в конце поединка Буяльский и Караваев довели счет до разгромного.
УПЛ. 1-й тур. 30.07.2023
Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского
Арбитр в поле – Максим Козиряцкий
Голы: Ванат 27, Ванат 30, Буяльский (пен.) 87), Каарваев 90+4 – Витенчук 3
Удаления: Попов 31 (прямая красная) – Бандура 56 (прямая красная)
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