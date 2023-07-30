  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Минай 4:1. Классная атака и странная оборона киевлян. Видео обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Минай 4:1. Классная атака и странная оборона киевлян. Видео обзор матча

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Возвращение Шапаренко и Ярмоленко вдохнуло новую жизнь в "Динамо"

Динамо - Минай 4:1. Классная атака и странная оборона киевлян. Видео обзор матча

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Подопечные Мирчи Луческу стартовали в новой кампании с разгромной победы. Однако полностью счет не отображает картину матча. В начале встречи киевлянам было непросто. Из-за ошибки Биловара столичная команда пропустила мяч уже на 3-й минуте встречи – красиво пробил опорник гостей Витенчук. Дубль Ваната вернул "бело-синих" в игру и вывел вперед свою команду. После этого хозяев поля подвел Денис Попов, заработав первую прямую красную карточку в своей карьере. В начале второй половины встречи команды снова сравнялись по количеству игроков - арбитр удалил голкипера "Миная" Бандуру. А уже в конце поединка Буяльский и Караваев довели счет до разгромного.

УПЛ. 1-й тур. 30.07.2023
Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского
Арбитр в поле – Максим Козиряцкий

"Динамо" – "Минай" 4:1
Голы: Ванат 27, Ванат 30, Буяльский (пен.) 87), Каарваев 90+4 – Витенчук 3

Удаления: Попов 31 (прямая красная) – Бандура 56 (прямая красная)

По теме
yellow-arrow
В Саудовской Аравии пройдет саммит по реализации Формулы мира для Украины
yellow-arrow
Дубинчак: Ярмоленко - настоящий лидер. Это человек, который поведет нас за собой
yellow-arrow
Начало матча Александрия - Кривбасс перенесено из-за воздушной тревоги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде