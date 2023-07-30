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В Саудовской Аравии пройдет саммит по реализации Формулы мира для Украины

Премьер-лига
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Россия не приглашена на событие

В Саудовской Аравии пройдет саммит по реализации Формулы мира для Украины

Фото: Телеграм-канал Андрія Єрмака

Новина українською

В Саудовской Аравии состоится саммит по Украине. Информацию об этом подтвердили в Офсе президента, в том числе глава ОП Андрей Ермак.

На саммите также примут участие Индонезия, Египет, Мексика, Бразилия, Чили и Замбия. Примечательно, что РФ не была приглашена.

"Готовим следующую встречу советников лидеров государств по реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, которая вскоре состоится в Саудовской Аравии. Об этом сказал в выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, состоявшемся в Ивано-Франковске", - написал Ермак.

В ходе встречи на саммите планируется обсуждение десяти основополагающих пунктов Формулы мира Владимира Зеленского.

"Внедрение которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы по противодействию будущим конфликтам в мире", - добавил глава ОП.

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В статье: Владимир Зеленский Джо Байден
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