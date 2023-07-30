Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В матче Александрия - Кривбасс произошла драка из-за неназначенного пенальти
Как на поле, так и в технической зоне между тренерами
Скріншот трансляції - УПЛ ТБ
В последнем матче первого тура УПЛ "Александрия" принимает на своем поле "Кривбасс".
По ходу поединка между игроками обеих команда произошла потасовка. Причиной тому стал пенальти, который арбитр встречи Ярослав Кузык не назначил в ворота команды Руслана Ротаня.
Между футболистами на поле и в технических зонах команд между тренерами началась толкотня.
Вингер гостей Дмитрий Хомченовский зацепился за выставленную ногу центрбека "Александрии" Владислава Бабогло на линии штрафной. В свою очередь, судья не указал на 11-метровый удар. На что эмоционально отреагировал хавбек "Кривбасса" Владислав Семотюк и сзади врезался в игрока соперника. В итоге Семотюк получил красную карточку.
Также столкновение произошло между наставником "Кривбасса" Юрием Вернидубом и ассистентом Ротаня - Сергеем Кравченко.
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо - Минай 4:1. Сомнительное подтверждение амбиций
- Жестокая реальность элитного бытия. ЛНЗ - Черноморец 0:2
- "Остановите украинизацию Польши": фанаты Шленска показали на трибунах оскорбительные баннеры об Украине
- Металлист 1925 - Шахтер. Где и когда смотреть LIVE прямую онлайн видеотрансляцию матча УПЛ
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме