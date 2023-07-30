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В матче Александрия - Кривбасс произошла драка из-за неназначенного пенальти

Премьер-лига
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Как на поле, так и в технической зоне между тренерами

В матче Александрия - Кривбасс произошла драка из-за неназначенного пенальти

Скріншот трансляції - УПЛ ТБ

Новина українською

В последнем матче первого тура УПЛ "Александрия" принимает на своем поле "Кривбасс".

По ходу поединка между игроками обеих команда произошла потасовка. Причиной тому стал пенальти, который арбитр встречи Ярослав Кузык не назначил в ворота команды Руслана Ротаня.

Между футболистами на поле и в технических зонах команд между тренерами началась толкотня.

Вингер гостей Дмитрий Хомченовский зацепился за выставленную ногу центрбека "Александрии" Владислава Бабогло на линии штрафной. В свою очередь, судья не указал на 11-метровый удар. На что эмоционально отреагировал хавбек "Кривбасса" Владислав Семотюк и сзади врезался в игрока соперника. В итоге Семотюк получил красную карточку.

Также столкновение произошло между наставником "Кривбасса" Юрием Вернидубом и ассистентом Ротаня - Сергеем Кравченко.

В матче Александрия - Кривбасс произошла драка из-за неназначенного пенальти - изображение 1
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия
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