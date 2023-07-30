Боролись, страдали, спорили. Кривбасс – Александрия 1:0

На уровне клубов УПЛ "Александрия" известна как один из самых финансово стабильных клубов. Однако летняя трансферная кампания вызвала вопрос: "горожане" потеряли Цурикова, Бондаренко, Мирошниченко, Третьякова, Рыбалку, Кожушко – игроков с серьезным бекграундом. На скамейку запасных в поединке против "Кривбасса" было грустно смотреть: только Скорко и Авагимян в прошлом сезоне получали стабильную игровую практику на уровне Премьер-лиги. Этим составом бороться за еврокубки? Криворожцы к комплектации подошли посерьезнее и на фоне александрийцев действительно усилили состав несколькими интересными игроками. Но реальность оказалась иной.

Команды не раскачивались и сразу взяли оживленный темп. Другое дело, что классическая проблема УПЛ – обострение – стало задачей со звездочкой для обоих коллективов. Рассчитывать можно было только на ошибки защитников, и "Александрии" повезло, что оборона гостей привезла момент на свои ворота уже в дебюте: Бескоровайный в невинном эпизоде подскользнулся, Шулянский мяч перехватил, вошел в штрафную и пробил: хавбеку помог еще и рикошет изменивший траекторию полета мяча. 1:0. Это был один из двух подарков, которые центрбеки "Кривбасса" сделали своим соперникам за первый тайм, однако в другом случае Кулаков презентом от Стецькова не воспользовался.

К пятнадцатой минуте счет уже мог быть 1:1, когда Кожушко опередил Смирного, и последний, похоже, попал не в мяч. Но рефери фола в этом эпизоде не увидел.

Как оказалось, это был разогрев перед главным скандалом матча. В середине тайма произошел еще один контраверсионный эпизод у ворот "Александрии". Хомченовский пробросил мяч мимо Бабогло по линии штрафного, но защитник продолжал движение ноги перед соперником. Касания между игроками не было, но криворожец оказался на газоне. Рефери проигнорировал эпизод, и это настолько вывело из себя Семотюка, что тот уже через секунду грубо сзади въехал в Копыну. Началась суматоха, Семотюка александрийцы положили на газон. Параллельно Сергей Кравченко в технической зоне вспомнил, что внутри него живет оратор, и начал высказывать какие-то претензии тренерскому штабу криворожан. В итоге все завершилось красной (справедливой) для Семотюка. Никто из "Александрии" наказания даже в виде желтой почему-то не получил.

Но главный вопрос в другом: был ли эпизод в пределах штрафной? Из района технических зон казалось, что да, но камера прямо напротив линии штрафного однозначного ответа не дает.

По ходу матчу Олександрія - Кривбас на полі сталася бійка. Арбітр Ярослав Козик не призначив пенальті у ворота господарів, що призвело до штовханини на полі між гравцями обидвох команд та у технічних зонах між тренерами. pic.twitter.com/phFVaRooh2 — UA-Футбол (@ua_football) July 30, 2023

На второй тайм Вернидуб бросил в бой свое секретное оружие: двух легионеров, подписанных только этим летом – Бизиману и Илича. Но хоть какого-нибудь профита от этого криворожцы не получили. Как не получили и зрители: много борьбы и максимально стерильная игра в атаке от обеих команд. "Александрии" такой футбол был на руку: нужно было удерживать преимущество в счете, поэтому почти половина тайма прошла в банальном контроле мяча защитниками хозяев. Когда же были попытки идти вперед, все завершалось потерей мяча. Исключением, подтверждающим правило, стал лишь удар Калитвинцева из-за пределов штрафной под перекладину, который отбил перед собой Клищук.

"Кривбасс" вспомнил, что проигрывает только после появления на поле Задераки: у криворожцев наконец-то появились хоть какие-то моменты, но острыми их назвать - сфальшивить. Да и "Александрия" очень умело убивала время до завершения игры.

Финальный свисток стал самым ожидаемым событием вечера не только для "Александрии", но и для всех нейтральных болельщиков. Руслан Ротань взял реванш у Юрия Вернидуба за поражение в первом полугодии 2023-го. Но удовольствие эти три очка никак не могут доставить. Несмотря на все претензии к арбитру, первые вопросы Юрий Вернидуб должен задавать своему сыну Виталию. А тот –центральным защитникам. Именно грубая ошибка у своих ворот стала причиной единственного пропущенного. Да и игра впереди: кроме двух споров по поводу пенальти чего-то серьезного нечего вспомнить от атакующего звена криворожцев.

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Евгений Петраков (Киев)

ФК Александрия - Кривбасс 1:0

Гол: Артем Шулянский 4

ФК Александрия: Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Кирилл Сигеев, Владислав Калитвинцев, Андрей Кулаков (Андрей Андрейчук 68), Артем Шулянский (Даниил Скорко 81), Сергей Логинов, Родион Плакса (Иван Калюжный 68), Александр Беляев (Артур Авагимян 58), Юрий Копина, Евгений Смирный (Роман Савченко 58)

Кривбасс: Андрей Клищук, Тимур Стецков, Андрей Понедельник, Дмитрий Хомченовский (Максим Задерака 85), Никита Татарков (Джихад Бизимана 46), Даниил Бескоровайный, Максим Лунёв (Денис Устименко 79), Владислав Семотюк, Роман Дебелко (Хрвое Илич 46), Иван Дибанго, Олег Кожушко (Виктор Близниченко 79)

Предупреждения: Владислав Бабогло 18, Сергей Логинов 54 - Дмитрий Хомченовский 34, Олег Кожушко 65

Удаление: Владислав Семотюк 31 (грубая игра)