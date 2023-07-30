  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Отношение Ярмоленко к процессу и к коллективу просто выдающееся
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Отношение Ярмоленко к процессу и к коллективу просто выдающееся

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирча верит в Андрея

Луческу: Отношение Ярмоленко к процессу и к коллективу просто выдающееся

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

В стартовом туре УПЛ "Динамо" разгромило "Минай" – со счетом 4:1. Этот матч стал первым для Андрея Ярмоленко после возвращения в киевский клуб. 33-летний вингер вышел в старте и отыграл 76 минут.

После поединка главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу оценил дебют Андрея.

"Андрею нужно больше времени, чтобы привыкнуть к нашему чемпионату, потому что он теперь достаточно агрессивен. Также ему нужно время, чтобы повысить свой физический уровень. Для этого он прилагает много усилий, несмотря на то, что присоединился к команде позже и не прошел всю подготовку.

Его отношение к процессу и коллективу просто выдающееся. Надеюсь, он нам очень поможет. Нам нужен такой футболист, такая личность с таким опытом, как у него", - рассказал румынский наставник.

По теме
yellow-arrow
Источник: Трансфер Артема Довбика в Жирону уже на финальной стадии
yellow-arrow
Вернидуб: Люди в желтой форме издеваются над нами уже который год подряд
yellow-arrow
Шаран: Результат нужен, но об этом думаем в матчах с другими командами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Динамо"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Грязный Гаррик (C)
30.07.2023 в 22:41
Хотелось бы чтоб Ярмола побил рекорд по голам в УПЛ.Удачи ему!
Ответить
+2
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.07.2023 в 23:33
Ты наверное совсем с головой не дружишь? Забыл, что ты против Динамо ?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде