Луческу: Отношение Ярмоленко к процессу и к коллективу просто выдающееся

В стартовом туре УПЛ "Динамо" разгромил о "Минай" – со счетом 4:1. Этот матч стал первым для Андрея Ярмоленко после возвращения в киевский клуб. 33-летний вингер вышел в старте и отыграл 76 минут.

После поединка главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу оценил дебют Андрея.

"Андрею нужно больше времени, чтобы привыкнуть к нашему чемпионату, потому что он теперь достаточно агрессивен. Также ему нужно время, чтобы повысить свой физический уровень. Для этого он прилагает много усилий, несмотря на то, что присоединился к команде позже и не прошел всю подготовку.

Его отношение к процессу и коллективу просто выдающееся. Надеюсь, он нам очень поможет. Нам нужен такой футболист, такая личность с таким опытом, как у него", - рассказал румынский наставник.