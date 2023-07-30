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Луческу: Отношение Ярмоленко к процессу и к коллективу просто выдающееся
Мирча верит в Андрея
ФК "Динамо" / Автор невідомий
В стартовом туре УПЛ "Динамо"
После поединка главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу оценил дебют Андрея.
"Андрею нужно больше времени, чтобы привыкнуть к нашему чемпионату, потому что он теперь достаточно агрессивен. Также ему нужно время, чтобы повысить свой физический уровень. Для этого он прилагает много усилий, несмотря на то, что присоединился к команде позже и не прошел всю подготовку.
Его отношение к процессу и коллективу просто выдающееся. Надеюсь, он нам очень поможет. Нам нужен такой футболист, такая личность с таким опытом, как у него", - рассказал румынский наставник.
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