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Шаран: Результат нужен, но об этом думаем в матчах с другими командами
Наставник "Миная" считает результат закономерным
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Мину" Владимир Шаран прокомментировал
"Мы начали здорово, забили быстрый гол. Наверное, ребята и сами не поняли, что случилось. Играли уверенно. И я не могу сказать, что мы физически подсели, разве когда уже "Динамо" провело замены. О таком усилении мечтает каждая команда в УПЛ.
Сказал ребятам, что доволен игрой, а результатом, конечно, нельзя быть довольным. Главное, что мы настраивались именно на игру. Результат нужен, но об этом мы думаем в матчах с другими командами. Хотя все было реально. При счете 1:2 могли забить, затем снова. Это только первый тур. Надеемся, все будет хорошо дальше", - рассказал Шаран.
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