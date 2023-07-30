Шаран: Результат нужен, но об этом думаем в матчах с другими командами

Главный тренер "Мину" Владимир Шаран прокомментировал разгромное поражение от киевского "Динамо" в рамках стартового тура УПЛ.

"Мы начали здорово, забили быстрый гол. Наверное, ребята и сами не поняли, что случилось. Играли уверенно. И я не могу сказать, что мы физически подсели, разве когда уже "Динамо" провело замены. О таком усилении мечтает каждая команда в УПЛ.

Сказал ребятам, что доволен игрой, а результатом, конечно, нельзя быть довольным. Главное, что мы настраивались именно на игру. Результат нужен, но об этом мы думаем в матчах с другими командами. Хотя все было реально. При счете 1:2 могли забить, затем снова. Это только первый тур. Надеемся, все будет хорошо дальше", - рассказал Шаран.